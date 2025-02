Pár napja kiderült, Wolf András nélkül indul a Séfek séfe új évada. A megszokott zsűri-trió persze nem csökken le duóra, a szakmai okok miatt távozó szakember helyét Tischler Petra veszi át.

„Mondhatom, hogy azért teljesen más, hogy egy csinos fiatal hölgy is velünk van. Mert mások a poénok, más minden, más a megnyilvánulás, más a reakció. Igyekszünk erre odafigyelni, hogy a poénokkal nem szabad a másikat megbántani, ő húzza meg a határt, hogy meddig mehetünk el. Petra szerintem egy nagyszerű lélek, nagyon jó szakember is, nagyon szép, csinos, dekoratív hölgy, meglátjuk majd, milyen lesz a közös munka" – árulta el újdonsült kolléganőjéről Vomberg Frigyes, aki persze nagyon sajnálja barátja távozását, hiszen a műsornak hála tényleg nagyon alaposan megismerték egymást. Azt azonban tudja jól, Tischlernek is megvan a maga erőssége.

„Szerintem az, hogy a mosolyával mindenkit levesz a lábáról. Mert azért lássuk be, hogy itt férfiak is jelentkeznek és meglátnak egy vagabund csajt. Ez olyan, mint amikor a csajok nekiállnak motorozni. Jól nyomják, hogy milyen vagányok, itt ugyanez van.

A másik az, hogy ő is nagyon sok mindenben kipróbálta magát, nagyon sok helyen járt már külföldön. Szerintem egy jól képzett szakács!

A mi szakmánk olyan, hogy mindig lehet újat tanulni mindenkitől, akár egy 20 éves fiataltól is, és igenis tanulni kell egymástól, ez soha nem szégyen” – idézte szavait a Ripost.