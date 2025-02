Visváder Tamás és Palácsik Lilla idén augusztusban ünneplik majd a hetedik házassági évfordulójukat. A házaspár ezúttal az egyetemi megismerkedésükről mesélt Storynak, és mint kiderült, Palácsik kezdetben két vasat is tartott a tűzben. „Tamás már akkoriban is kitűnt minden társaságból közvetlen személyiségével. Eleinte is szerettem a társaságában lenni, azért is, mert én egy jóval visszahúzódóbb alkat vagyok, aki szereti, ha megszabják neki az irányokat, és ha nem egyedül kell fontos döntéseket hoznia. Tamás pedig pont egy ilyen domináns ember” – mesélte Palácsik Lilla.

Fotó: RTL

Bár kezdetben egészen sokáig nem alkottak egy párt, ennek csak egyetlen oka volt: Visváder későbbi felesége nem szeretett volna elköteleződni. Mivel a lánynak akkoriban más barátja volt, így az üzletember egy téli forraltborozás alkalmával döntés elé állította a kiszemeltjét.

„Lilla egy ideig megpróbált két vasat tartani a tűzben, de mentségére legyen mondva, még nagyon fiatal volt. Aztán azon az estén ultimátumot adtam neki, ha nem szakít, akkor engem felejtsen el. Csak azután kezdtünk el járni, hogy a másik kapcsolatot lezárta” – eleveníti fel Visváder a részleteket. Hamarosan be is mutatták egymást a családjaiknak, és a férfinek csak akkoriban esett le, nem akármilyen família tagja a választottja, de egyáltalán nem aggódott emiatt.

Édesanyám gyerekkoromtól kezdve belém nevelt egyfajta nagyképűséget, mert úgy volt vele, nagy egó kell ebben a világban ahhoz, hogy megbirkózzunk az élet viszontagságaival. Számomra ugyanolyan tiszta lappal indul a Nemzet Színésze, mint egy valóságshow-hős

– jelentette ki az üzletember.