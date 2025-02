Videó készült Lexi Minetree megható reakciójáról.

Egy ideje már tudni lehet, előzménytörténetet kap a Doktor Szöszi. Reese Witherspoon nagysikerű, kétrészes romkomja sorozat formátumban tér vissza, hogy megismerhessük Elle Woods Harvard előtti életét és történetét, amelynek egyik producere maga a színésznő lesz.

A castingfelhívást már jó pár hónapja közzétették az ifjú főszereplő megtalálására, a válogatás pedig nemrég véget is ért, amiről most Witherspoon számolt be Instaram oldalán. Egy megható videó keretében láthatjuk, ahogy Lexi Minetree megtudja, a stáb úgy döntött, nem kell több válogatásra jönnie – mert őt választották.

„Ez mos komoly?” – szipogott Minetree, aki egyforma színű, magenta felsőjében már-már megtévesztésig hasonlított a vele szemben ülő filmsztárra.

Hát nem őrület? Amikor megláttam a videóját, arra gondoltam, mi ugyanaz a személy lennénk? Annyira fura!

– mondta Witherspoon Lexi édesanyjának, akit természetesen rögtön fel akart hívni az örömhírrel lánya. A közösségi oldalakon szintén sorra dícsérték a színésznő döntését, bár sokan nem értették, miért nem 24 éves lánya kapta meg a fiatal Elle Woods szerepét. Erre valószínűleg sosem derül fény, mindenesetre Ava Phillippe is gratulált az anyja nyomdokaiba lépő lánynak.

„Alig várom, hogy lássalak ragyogni, Lexi!”