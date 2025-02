43 évesen ad majd életet kislányának.

Nemsokára bővül Magony Szilvia, a Miss Balaton és a Miss Tourism Hungary szépségkirálynőjének a családja, a műsorvezető ugyanis 43 évesen ismét babát vár.

Első gyermeke, Márk 2021-ben látta meg a napvilágot három lombikprogram után, később pedig úgy döntöttek a férjével, szeretnék egy kistesóval is meglepni fiukat. Ez azonban jóval nehezebb kihívás volt számukra: mint arról tavaly az RTL kameráinak is mesélt, hét lombikprogramjuk sem végződött sikerrel. A szépségkirálynő azonban nem adta fel, most pedig gólyahírrel jelentkezhetett be Instagram oldalán:

„Babát várok, már 5. hónapja. Tavaly augusztusban meséltem nektek, hogy június végén zártuk a 10. lombik programunkat, s hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy a kisfiam megszülethetett, s hogy az egész tanulsága, hogy minden megérte. Akkor úgy éreztem, hogy most van az a pont, amikor picit megpihenünk és meglátjuk, merre visz az élet.

De azt álmomban sem gondoltam volna, hogy lesz egy kis jövevény, aki minden előzetes várakozásra és jelenleg ismert statisztikára fittyet hányva, spontán egy évre rá bekopogtat!

Már pedig ez a kislány most már többször és több formában is bebizonyította, hogy ő mindezt komolyan gondolja és pár hónap múlva érkezik! Nagyon várunk pici lány! Én vigyázok Rád, de kérlek te is vigyázz magadra! Higgyetek a csodákban! Léteznek!” – szúrta ki astory.hu a kismama posztját, aki bejegyzéséhez egy friss fotót is csatolt gömbölyödő pocakjával, illetve megköszönte minden szakembernek a több éves segítséget.