Ilyen még biztos nem jutott eszébe senkinek.

Fotó: Earl Gibson III/GG2025 / Getty Images Hungary

Selena Gomez 2023 decemberében vállalta fel, hogy egy párt alkot Benny Blanco zenei producerrel. A szerelmesek először az énkesnő zenei karrierjének kezdetén találkoztak, és később együtt dolgoztak az I Can't Get Enough című dalon. Bár korábban csak szakmai kapcsolat volt köztük, tavaly augusztusban a lánykérés is megtörtént. Már a közös gyermek is szóba jött a szerelmeseknél, pedig az egykori Disney-sztár korábban szentül meg volt győződve arról , hogy az anyaságot csak akkor élheti meg, ha örökbe fogad egy gyermeket.

Benny Balncóról nem lehet azt állítani, hogy ne lenne romantikus lélek, hiszen sikerült alaposan meglepnie az énekesnőt, amikor tortillákkal és egy egész kád sajtszósszal kedveskedett neki Valentin-nap alkalmából.

Amikor a menyasszonyod nem az a virágkedvelő lány...

– írta a videó mellé Blanco, amire rögtön érkezett is Gomez reakciója: