A vörös szőnyegen vonultak a szerelmesek.

Több év különélés után 2024 januárjában hivatalosan is elvált egymástól Jason Momoa és színésznő felesége, Lisa Bonet. Ahogy akkor kijelentették, a legnagyobb egyetértésben hozta meg a döntést, és a kiskorú gyermekeik felügyeletéről, valamint anyagi javaikról is sikerült megegyezniük. Annak híre pedig, hogy Bonet kész lezárni Momoával való kapcsolatát, hamar bejárta a nyilvánosságot, az Aquaman sztárja az eset után azt is bevallotta, hogy egy ideig nem is volt hol laknia.

Jason Momoa szíve nem sokáig volt szabad, a színész ugyanis Japánban járt, ahol a Csavargások című dokusorozatát forgatta. Ide kísérte el az új kedvese, Adria Arjona énekes-színésznő is. Most pedig a Saturday Night Live 50. évfordulójára rendezett New York-i eseményen vettek részt, ahol először debütáltak a vörös szőnyegen.