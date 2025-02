Grandiózus terveiről is mesélt.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Kulcsár Edina élete egyik legboldogabb korszakát éli, hiszen manapság a napjai nagy részét csakis az teszi ki, hogy a gyermekeit gondozza. Az influenszer anyuka a népes követőtáborral büszkélkedhető Instagram-oldalán gyakran reagál a kritikákra és találgatásokra, kiemelve, a legtöbb pletyka nagyon messze áll a valóságtól. Ezúttal viszont helyzetjelentést adott magáról és a jövőbeli terveiről is mesélt.

„Mostanában nem nagyon meséltem arról, hogy mik történnek velem. Nyilván itt nem arra gondolok, hogy lefogytam, vagy hogy mozgalmas napjaim vannak a gyerekekkel. Itt inkább az álmaimra/céljaimra gondolok, amik esetleg titeket is érinthetnek” – kezdte az édesanya, hozzátéve: sokat gondolkodott azon, hogy mivel tudná viszonozni a követői túláradó szeretetét.

Mint kiderült, az egykori szépségkirálynő jelenleg két olyan projekten is dolgozik, ami sokat jelent számára és hiszi, hogy a követői is szeretni fogják. Megjegyezte, az egyikről néhány napon belül többet is megtudhatunk, a másik pedig várat magára, mert sokat kell még rajta dolgoznia.

Eddig is folyamatos volt a jelenlétem az oldalon, de azok szinte mind a külsőségekről szóltak. Persze ez sokaknak fontos, köztük nekem is, de az életben nem ez a legfontosabb, hanem a belső békénk és a lelkiállapotunk. Mindig kérdezik, hogyan boldogulok ennyi gyerekkel? Hogy bírom, ha valaki hülyeségeket talál ki rólunk? Hogy viselem, ha bántanak, ami nyilván mindenkivel megeshet, akár munkahelyen, akár családon belül

– ecsetelte Kulcsár, aki az új projektjével szeretné majd ezeket is megválaszolni, és a módszerei által segíteni, hogy „mindenki könnyedebben vegye a mindennapi akadályokat és általa boldogabb és kiegyensúlyozottabb tudjon lenni”.