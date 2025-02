Egykori randipartnere megkapta, amit akart, aztán eltűnt, mint a kámfor.

A Balázsék című műsor hétfő reggeli adásában Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri az érdekkapcsolatokról beszélgettek, melynek kapcsán egy indiai pár történetét is elmesélték. Mint elhangzott, egy indiai nő arra biztatta hónapokon keresztül párját, hogy adja el a veséjét a feketepiacon, mert annak ára fedezi majd a családalapításukat, s gyermekük jövőjét is finanszírozni tudják belőle. A férfi végül viszonylag hamar belement a dologba, s bár veséjéért 1 millió rúpiát kapott, a nő lelépett a pénzzel, de kiderült az is, hogy szeretőt tartott.

Az eset kapcsán a rádiósok arra kérték a hallgatókat, osszák meg az adásban saját tapasztalataikat, majd Rákóczi Feri is elmesélte, egyszer őt is csúnyán átverték. A rádióst egy nő húzta le pénzzel, akivel még azelőtt randizott, hogy megismerte volna jelenlegi párját, gyermekei édesanyját. Kapcsolatuk viszonylag hamar szintet lépett, a nő pedig arra kérte Rákóczit, menjen el érte, mert autója szervizben van. A harmadik randevújukon is kocsival ment a nőért, ekkor már időszerűnek tűnt Rákóczinak, hogy megtudakolja, meddig lesz még szervizben az autó.

Azt mondta, eléggé megszorult, nem tudja kifizetni a javíttatást. Én persze egyből megkérdeztem, hogy segíthetek-e. Gondoltam, úgyis együtt vagyunk, majd később visszaadja. Visszakapta az autót, utána még egyszer találkoztunk, majd – modern kifejezéssel élve – ghostingolt. Soha többet nem hallottam róla

– mesélte Rákóczi, akinek szavait az nlc idézte.