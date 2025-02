Árulkodó képeket posztolt.

Stana Alexandra életében az elmúlt egy évben jobban előtérbe került a karrierje, míg a szerelemre nem jutott ideje. A népszerű táncosnő tisztában van azzal, hogy a szerelemi élete elképesztő módon háttérbe szorult az utóbbi időszakban. Mint mondta, szüksége is volt arra, hogy teljesen a maga útját járhassa, és a karrierjében fejlődjön, illetve valóra váltsa azokat, amiket eltervezett.

Most viszont úgy tűnik, hogy a Dancing with the Stars táncosának szíve újra foglalt lett. A közösségi oldalán osztott meg néhány fotót arról, ő miként ünnepelte a szerelmesek napját. A képeken éppen egy elegáns étteremben vacsorázik valakivel, akitől egy hatalmas, gyönyörű virágcsokrot is kapott az este folyamán. A fotók arra engednek következtetni, hogy Stana a párjával tölthette ezt az estét.

(via Blikk)