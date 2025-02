Mosolygósan konferálta fel kollégáját.

Az előző hétvégén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a népszerű a Saturday Night Live című amerikai szkeccsműsor. A tévéshow a jeles alkalomból egy jubileumi különkiadással jelentkezett a New York-i Radio City Music Hallból, ahol megannyi előző műsorvezető és sztárvendég is felbukkant – köztük az egykori házigazda, a 87 éves Jack Nicholson is, ami azért is kiemelt jelentőségű, mert a színész egyre ritkábban mutatkozik nyilvános eseményeken.

Egész pontosan 2 éve volt legutóbb, hogy lencsevégre kapták őt egy kosármeccsen, most azonban még egy rövid szerepet is vállalt a műsorban, és felkonferálta a zenés betétet előadó Adam Sandlert.

Mutatjuk:

Jack Nicholson introducing Adam Sandler at #SNL50 in a rare public appearance pic.twitter.com/pXXiexnAeh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2025

(via24.hu)