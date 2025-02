Kis híján elvált három gyermeke édesanyjától, Tápai Szabinától, ám most újra boldog lehet Kucsera Gábor, aki nehéz időszakot tudhat maga mögött. A világbajnok kajakozó és az exkézilabdázó néhány hónappal ezelőtt békültek ki egymással, miután mindent sikerült megbeszélniük. Kucsera már tervezgeti egy ideje, idén végre megvalósítja régi nagy álmát: olyan helyen szeretne családjával telelni, ahol igazán nagy hó van.

„Erdélyben, Lappföldön vagy a Magas-Tátrában, szinte mindegy is, valamennyi gyönyörű, a lényeg, hogy a családdal együtt legyünk, és nagyon remélem, hogy idén ezt végre meg is valósítjuk. Ott nem kellene azon gondolkozni, hogy hova menjünk a gyerekekkel szánkózni vagy épp hógolyózni” – mesélte a Storynak Kucsera Gábor, majd hozzátette, egyetlen dologra mondana csak nemet, az pedig a barátokkal való kiruccanás, ahol snowboardozni vagy síelni kell.

Sportolóként mindig tiltva voltam a téli sportoktól, így síelni nem is tanultam meg. Igaz, a sífutást kipróbáltam azóta, megy is, sőt a snowboardot is, mert mindig is azt gondoltam, ha a kajakozás megy, akkor talán ez a sport is. Így is volt, csak a végén adódott probléma, amikor a fékezésnél elcsúsztam, és rosszul tettem le a kezem, és valahogy megsérült egy ideg. Életem legrosszabb élménye, hogy nyolc napból hetet emiatt nem a hegyekben, hanem egy játszóházban vigyáztam a haverok gyerekeire. Megfogadtam, soha többé nem leszek bébiszitter.