Czibolya Nikolett, a Next Top Model Hungary ezüstérmese több mint három éve alkot egy párt a Survivort– , az Éjjel-nappal Budapestet–, valamint a ValóVilágot is megjárt Filipánics Bálinttal. A modell ezúttal a Borsnak mesélt jövőbeli terveiről, amik között természetesen az esküvő is szerepel.

Fotó: TV2

A Next Top Model Hungary korábbi szereplője jelenleg Balatonfüred él most már a vőlegényével, ahová tavaly nyáron költöztek és nagyon szeretik. Mint mondta, annyira szereti a vidéki környezetet, meg a Balatont, hogy számára jobban megéri felutazni Budapestre egy-egy munka vagy esemény miatt. Szerencsére munkákban is bővelkedik, ezért hetente többször is megteszi ezt a távot, amit a legkevésbé sem bán.

Nagyon úgy tűnik, hogy a modell élete jelenleg minden téren a helyén van, mégis van, amiben szeretne még fejlődni. „Jelenleg igyekszem az önfejlesztésre koncentrálni, illetve az asztrológiát szeretném jobban kitanulni, mert eddig csak autodidakta módon foglalkoztam vele. Konkrét terveim nagyon nincsenek, csak igyekszem megragadni minden lehetőséget, ami felém jön. De ez már azelőtt is így volt. Hiszek abban, hogy semmi nem véletlen, és okkal jön az utunkba” – árulta el.

Czibolya Niki párja Filipánics Bálint tavaly év végén kérte meg a kezét, amire a modell nagy örömmel mondott igent. Most azt is elmesélte, pontosan hogy zajlott a lánykérés.

Nagyon romantikus volt, mert a hőlégballonozás nekem már régóta rajta volt a bakancslistámon. A szülinapomra kaptam egy ilyen élményt, bár nem pont aznap, hanem egy kicsivel később mentünk el és akkor történt meg a lánykérés. A családunk is nagyon örült neki.

Mint kiderült, az esküvőszervezés egyelőre még várat magára, de abban egészen biztosak, hogy nem éveket szeretnének várni azzal, hogy az oltár elé vonuljanak.

Már tervezgetjük, de elég sok idő kell hozzá. Nem szeretnénk sokáig halasztani, de úgy gondolom, hogy azért ezt rendesen meg kell szervezni. De az biztos, hogy egy jó kis vidéki, falusi lagzi lesz

– tette hozzá.