Az egykori labdarúgó azt is elárulta, felélte-e hatalmas keresetét.

Király Peti és Kamarás Norbi KiKapcs című, a Talk TV-n futó podcastje nemrég új évaddal debütált, melynek első vendége Torghelle Sándor volt, aki az adásban őszintén vallott anyagi helyzetéről. Az egykori válogatott labdarúgó arról is mesélt, mennyit keresett, amikor az MTK-tól Angliába igazolt.

„Az angol bajnokságban, a Crystal Palace-ben kaptam a legtöbb pénzt. Ennek van egy érdekes sztorija is... Amikor volt lehetőségem, hogy oda tudok igazolni, akkor volt egy svéd ügynök ebben az egész sztoriban. Küldött nekünk egy e-mailt, meg egy megállapodást, hogy ha én oda kimegyek tárgyalni a klubba, vagy az ügynököm kimegy, akkor nem kérhetek többet ennyi meg ennyi fontnál. Akkor mondtam: ez most mi? Hát igen, hetente nem lehetett többet kérni.

De még havonta se kerestem Magyarországon ennyit... Harmincszorosát kerestem kint, Angliában, mint itthon, Magyarországon

– árulta el a Sztárboxot is megjárt korábbi válogatott csatár, aki arról is említést tett, keresetét felélte-e.

„Nem vagyok az a srác, aki szórja és szórta, egyáltalán nem. Odafigyelek a pénzre. Ezt úgy tudom bebizonyítani, hogy most jár le a 25 éves megtakarításom, amit akkor, fiatalkoromban csináltam. Úgyhogy ez már azt mutatja, hogy odafigyeltem arra, hogy mi lesz a későbbiekben. Nem azt mondom, hogy nem vettem meg a szép autót, egyértelműen megtehettem, megvettem, de azért odafigyeltem. Jó helyekre fektettem be a pénzemet, ingatlanokat vettem. Tehát nem az volt, hogy minden héten új autót vettem. (...) Próbálok normálisan odafigyelni az anyagi dolgaimra, ami azért is van, mert az anyukám is ez a típusú, hogy ő se szórta két kézzel a pénzt. Én nem nőttem fel olyan körülmények között, hogy mindent megtehettem, ezért nem szeretném, hogy valamilyen úton-módon oda visszakerüljek” – idézte szavait a Blikk.

Focista fizetéséről korábban Kabát Peti is őszintén vallott: mint mondta, ha jól alakítja a dolgait és nem költi el, amit labdarúgóként kapott, akkor semmi miatt nem kell aggódnia élete végéig.