Első fokon ítéletet hozott a bíróság a dubajozós lányok ügyében. A közel 15 éve húzódó perben több híresség, köztük Kulcsár Edina, Hódi Pamela, Kovács Dóra és Vajna Tímea is érintett, akiket állítólag K. Zoltán, P. Szilvia és Sz. Vivien közvetített ki külföldön és belföldön úgynevezett hoszteszmunkákra.

A ma már Ráthonyi-Palácsik Tímea nevet használó üzletasszonyt anno kihallgatták az ügyben, akkor arról beszélt, hoszteszmunkákon ő is részt vett, így találkozott például először Andy Vajnával is, akit vacsorázni is elkísért. Elismerte, a közvetítés révén külföldön is járt, egy kazahsztáni születésnapon szórakozott a vendégekkel, amiért napi ezer euró volt a fizetése.

„A kazahsztáni buliban volt egy mongol pasi, akivel csókolóztam, jól éreztük magunkat, és ezért kaptam pluszpénzt” – idézte a Blikk a korábbi vallomását, amiben azt is leszögezte, az ő esetében a „fotózás”, amely állítólag a szexuális együttlét kódszava volt, valóban ezt is jelentette, igaz, erotikus aktokat.

Ennek ellentmond a február 17-ei tárgyaláson bemutatott egyik titkos hangfelvétel, amely az egyik vádlott és Ráthonyi-Palácsik telefonhívását rögzítette.

„Engem háromszor megd..tak, de nem fizetett senki…” – olvasta fel a bíró az özvegy szavait.

Végül a lap szerint több vádpontban is bűnösnek találta a bíróság K. Zoltánt, akit két év – három évre felfüggesztett – szabadságvesztésre és 200 ezer forint plusz 412 ezer forintnyi bűnügyi költség megfizetésére ítéltek.