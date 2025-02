Az énekesnő és férje teljes egyetértésben nevelik gyermekeiket.

Őszintén mesélt az anyaságról, gyermekei neveléséről Rúzsa Magdi, ami azért is különleges, mert az énekesnő ritkán enged bepillantást a magánéletébe. A Hazai Slágerben a közösségi oldalakra történő posztolásról és a filterek trendjéről is megosztotta véleményét.

„El kellene kezdeni kommunikálni azt, hogy nem muszáj mindig, mindenről posztolni, vagy hogy nem kell mindent megszépíteni. Nem kell annyit posztolni. Amikor bejött ez az őrület, én is kipróbáltam, voltak filterezett fotóim.

Aztán elengedtem a dolgot, mert röhögőgörcsöt kaptam, ahogy kinéztem.

Már eleve, mikor megláttam másnál, azt kérdeztem, hogy ez minek? Nem azt mondom, hogy minden egyes ráncommal ki vagyok békülve, vagy minden egyes profilommal, fotómmal, videómmal. Mégis azt érzem, hogy a példamutatás miatt – a saját gyerekeimre is gondolva – el kellett kezdenem megbarátkozni olyan dolgokkal, amelyekről azt gondoltam, hogy nehéz lesz. Közben mégis megy” – kezdte az énekesnő, aki ritkán oszt meg olyan felvételeket követőivel, amelyeken családja is megörökítésre került.

„Szeretem a gyerekeimet fotózni, de nem nonstop. Nincsenek eszközeik, teljesen kivagyok ettől, nem is lesz nekik. Két és fél évesek voltak, amikor először engedtem őket mozgóképet látni, nézni. Most is csak úgy, hogy én határozom meg, hogy mit és mennyi ideig nézhetnek. Én ezt jó dolognak tartom, persze van, aki tiszta hülyének néz, én meg azt mondom, ám legyen. Még így is látom, hogy ha kicsit tovább hagyom őket akár a Bogyó és Babócát nézni, negatív hatással tud lenni rájuk a fénykibocsátás. Ezért ezt csak irányítottan hagyom. A diavetítést választottuk, még mindig ezt szeretjük a legjobban” – tette hozzá Rúzsa Magdi, akinek hármas ikrei nemrég ünnepelték 3. születésnapjukat.