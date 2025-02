Matesz Csilla egykori olimpikonhoz járnak babaúszásra.

December közepén gólyahírről számolt be közösségi oldalán Kiss Daniella: megszületett első gyermekük férjével, aki a francia eredetű Delani nevet kapta.

A modell fontosnak tartja, hogy a kislány már ilyen kicsiként is megismerkedjen a vízzel, a babyspa-ba pedig most a TV2 kamerái is elkísérhették őket.

„Sokszor Delani öltöztetésekor éreztem én is, mint laikus, hogy itt-ott picit feszes a babának a teste. Egy sima orvosi vizsgálaton be is igazolódott” – mesélte Kiss, aki aztán Matesz Csilla javaslatára tornáztatni kezdte gyermekét. A mozgás mellett azonban a jaquzzis lubickolás is szerves része a programnak.

„Nem mindegy, hogy milyen kádban fürdik a baba, és milyen hőfokban ” – mesélte az egykori olimpikon, aki már 41 éve foglalkozik a babaúszással.