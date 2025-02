A színész-producer ugyanakkor úgy véli, lánya kivételt képez a mai fiatalok között.

Árpa Attila aktív a különböző közösségi oldalakon, még a tizenévesek körében oly népszerű TikTokot is rendszeresen használja, ám amit ott lát, az nem tetszik neki – mondja ezt elsősorban édesapaként. Az 53 éves színész, akinek Tomán Szabinával közös lánya, Amira már 18 éves, úgy véli, óriási szakadék van az ő generációja és a fiataloké között.

„Én az X generációhoz tartozom, a mi szüleink egyáltalán nem foglalkoztak velünk annyit, mint mi a gyerekeinkkel. Emlékszem, mi már 6-7 évesen egyedül sétálgattunk az utcán, mentünk boltba, vagy utaztunk tömegközlekedéssel. Kis túlzással, de tizenkét évesen már felnőttnek számítottunk, bár bizonyos nézőpontból most, ötvenévesen meg nagy gyerekek vagyunk” – magyarázta a Best magazinnak a színész, hozzátéve, 18 éves lányát, Amirát igyekszik óvni, tanácsokkal ellátni és értékeket átadni neki, mert azokat nem fogja megtalálni a TikTokon. Amira szerinte hozzáállását tekintve is kivételnek számít a mai fiatalok körében.

Pocsék a munkához való hozzáállásuk, miközben sokkal több lehetőségük van, mint nekünk volt. Az udvarlási szokásaik is nagyjából abból állnak, hogy jobbra vagy balra húzzák a másikat, majd esetleg elküldik a nemi szervüket, amire vagy jön egy mosolygós emoji, vagy nem. Minél fiatalabb valaki, annál inkább hiszi azt, hogy neki minden jár. Azt azért megjegyzem, hogy tisztelet a kivételnek. A lányom abszolút az! Ő lényegesen megfontoltabb, mint a generációja többi tagja. Például nem csinál olyat, amin ki tudnék borulni. És nem is a TikTok-trendek szerint éli a mindennapjait. Van egy normális értékrendje, céljai, tervei

– fogalmazott a lapnak, majd nevelési elveire is kitért.

„Arra bátorítom, hogy legyen önmaga. Viselje azt, amit akar, fesse olyan színűre a haját, amilyenre akarja. És ha ez nem tetszik valakinek, azt küldje el a büdös pi***ba! Azt sem mondom meg neki, mivel foglalkozzon. Tanácsokat viszont adok. Pláne, mert az a szakma, ami őt érdekli, és amit tanul, a mesterséges intelligencia miatt lehet, idővel el fog tűnni. Jelenleg grafika és animáció szakra jár. Különben nagyon ügyes. Persze vannak szakmák, amiket az AI sem tud majd elvenni, de hiába győzködöm Amirát, menjen vízvezeték-szerelőnek, hát nem akar! De majd kitalálja az irányokat, ettől nem tartok” – idézte Árpát a Blikk.