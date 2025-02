Amolyan második nászúton jártak kedvesével a Távol-Keleten.

Nacsa Olivér és felesége, Tripolszky Anna tavaly áprilisban kötötték össze az életüket, azóta pedig rengeteg élményt átéltek, ezekről pedig most a Hot! magazinnak meséltek. A házaspár nemrég a Távol-Keleten töltött egy teljes hónapot, ahonnan csodás emlékekkel tértek haza.

„Nekünk minden utazásunk egy nászút! Mindketten nagyon szeretünk utazni és felfedezni különböző kultúrákat. Ázsia mindkettőnk régi álma volt, illetve azért is volt ennyire izgalmas, mert ilyen hosszú időt még soha nem töltöttünk távol Európától” – kezdte Nacsa, aki kedvesével ez idő alatt járt Japánban, Vietnámban és Malajziában, és felejthetetlen élményekben lehetett részük, de vicces helyzetekben sem volt hiány az út alatt.

– árulta el nevetve Nacsa Olivér párja.

A humorista azt is elárulta, hogy szerinte a mai rohanó világban az a legnagyobb luxus, ha valaki képes egy kicsit lelassulni, elvonulni és megélni a pillanatokat, amelyekből majd töltekezhet. Mint mondta, nagyon élvezték a kint töltött időt, viszont egy hónap után már honvágyuk lett, és bár szeretik az ázsiai konyhát, hiányoztak nekik a magyar ízek.

Vietnámban beszélgettünk arról, mennyire örülhetünk annak, hogy egy ilyen csodás országban élhetünk, mint Magyarország. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk az időnkénti elvonulást, és nem is feltétlenül kell ennyire messzire utazni, hogy kiszakadjunk ebből az impulzív világból. Egész napokat beszélgettünk át, de olyan is volt, amikor csak csendben, hosszú perceken át csodáltunk egy-egy látványosságot vagy éppen a tenger hullámait. Alapból nagyon hasonlóak vagyunk, tehát nálunk igaz a »hasonló hasonlót vonz« elmélet. Nem is hiszek »az ellentétek vonzzák egymást« gondolatban, legalábbis hosszú távon nem működik. Erre egyértelmű bizonyíték a mi házasságunk. Azonos az érdeklődési körünk, az értékrendünk és a világról való gondolatiságunk

– fogalmazott Nacsa Olivér, majd a házasélet kapcsán hozzátette: van olyan is az ember életében, amikor nem sikerül, de az emberek közti szövetség, a házasság szentsége a legszebb, ami emberek között köttethet.

Annával nem is volt kérdés, hogy megtaláltuk egymásban az ideális társat, a másik tökéletességével vagy éppen tökéletlenségével. Annyira szimbiózisban élünk, hogy nagyon is jól működnek a hétköznapok. Egymás legjobb társasága vagyunk, és bármikor összekacsintunk, és félszavakból is megértjük a másikat. Amióta összeházasodtunk, mindig azt mondjuk, hogy most már örökké cinkostársak leszünk.