Nehéz időszak áll a színész mögött, de bizakodó a gyógyulását illetően.

Molnár Gusztáv hosszú ideje küzd az alkoholbetegséggel, de most úgy érzi, újabb esélyt kapott egy normális életre. A színész nagyjából két hónapja hagyta el a rehabilitációt, azóta pedig ismét munkába állhatott, de aztán alig egy hete jött a hír, hogy ismét alkoholhoz nyúlt, és kórházba került – ahonnan aztán meg is szökött, majd visszavitték.

A Drága örökösök színésze most a Fókuszban mesélt arról, hogy újfent felvette a kesztyűt a szenvedélybetegségével szemben, melyben barátai, kollégái, és a családja is támogatják. Mindemellett egy másik komoly lépésre is elszánta magát: megkérte a párja kezét. Mint mondta, szeretne egy ideig teljesen hétköznapi életet élni. Úgy véli, 38 évesen nem tragédia, ha egy kicsit háttérbe szorul a színészi karrierje, most szeretne az új HR-vezetői munkájára koncentrálni. Azt a lapértesülést egyúttal cáfolta, hogy zárt osztályon ápolták volna.

Miközben ilyen cikkek jelentek meg rólam, én épp a párom kezét kértem meg. Klasszikus módon, az édesapjától, akivel ez volt az első találkozásunk, és nagyon jól sikerült. Valentin-napon tettem fel a nagy kérdést Dorinának egy gyűrűvel, ő pedig igent mondott. Hétfőtől ismét dolgozom, ez is sokat segít abban, hogy jól érezzem magam a bőrömben

– osztotta meg a Blikk-kel Molnár, aki ugyanakkor nem tagadja, hogy továbbra is szenvedélybetegséggel küzd, és azt is elismeri, hogy foglalkoznia kell a mentális egészségével, ha nem akar újra és újra visszaesni.

Több tragédia is történt az elmúlt időszakban, amelyeket egyszerre nem tudtam kezelni, ezért is estem vissza. Haláleset, betegség és a párommal is voltak problémáink. Most párterápiára járunk, már részt is vettünk az első alkalmon, és minden esélyünk megvan arra, hogy a felmerülő problémáinkat kezelni tudjuk. Azt is megbeszéltük már, hogy jövő nyáron tartjuk meg az esküvőnket.

Molnár arról is beszélt, hogy a cég, ahol jelenleg dolgozik, még pszichiátert is biztosított neki, aki színész a borderline-szindrómáját és a bipoláris rendellenességét kezeli. „Péntektől gyógyszert is fogok szedni erre, mert sajnos ez is hozzájárul ahhoz, hogy bármiféle nehézség esetén az alkohol az első gondolatom. Egyelőre pedig szeretném élvezni a nyugalmat, és szeretném, ha ez ki is tartana. Semmire nem vágyom jobban, mint egyszerű, hétköznapi családi életre a párommal” – szögezte le.