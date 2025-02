Rájuk aztán pláne nem számítottak a szűk körű esküvőn. Nincs ennél oltáribb!

Fotó: TikTok

Amikor egy szerelmespár az esküvőjét tervezi, az esetek többségében mindkét fél azt szeretné, ha várva várt nagy napjuk csak róluk szólna. Így volt ez Francesca és Max esetében is, akik szűk körben, csupán családtagjaik és legközelebbi barátaik előtt terveztek örök hűséget fogadni egymásnak, ám a szabadtéri, természetközeli ceremónián, amelyet a menyasszony szülői házánál tartottak Skóciában, váratlan vendégek jelentek meg: a vendégek száma hirtelen duplájára nőtt, amikor a vendégek elkezdték elfoglalni helyeiket.

Mint ahogy az a videókon is látható, Maxék esküvőjén egy tehéncsorda bukkant fel, az ifjú pár azonban mégsem szontyolodott el: Francesca és Max, valamint szeretteik is úgy ítélték meg, a tehenek csak még emlékezetesebbé és egyedivé tették az esküvőt. Meglepő módon nem is zavarták meg azt: mintha tudták volna, mi zajlott, tisztelettudó módon viselkedtek, a ceremónia végéig egyetlen tehénbőgés sem hangzott el, de mégis figyelemelterelőek voltak.

Nagyon ideges voltam, mint mindenki más az esküvőjén, úgyhogy igazából jó kis figyelemterelés volt, mert a tehenek nem csak engem nevettettek meg, hanem a vendégeket is! Úgyhogy ez sokat segített.

(via People)