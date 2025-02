Az X-Faktor mentora tükörszelfin mutatta meg a változást.

Gáspár Laci korábban többször is megkapta, mennyire hasonlít az Oscar-díjas amerikai színészre, Will Smithre. A köztük lévő hasonlóság Majkának is feltűnt, aki az X-Faktorban hozta fel a témát, kijelentésével pedig nem is nagyon lőtt mellé, hiszen az énekes igazi példaképének tartja Smitht, az iránta való rajongásából pedig nem csinál titkot. Úgy tűnik azonban, Gáspár mással is mutat bizonyos hasonlóságot, ezt ő maga fedezte fel, amikor nemrég megborotválkozott.

Az X-Faktor mentora ugyanis úgy döntött, hogy – ha csak néhány szelfi erejéig is, de – stílust vált, s meghagyja bajuszát. Erről a jelek szerint az 1980-as években készült Magnum című sorozat főszereplője, Tom Selleck ugrott be neki, aki felejthetetlenné tette a jellegzetes arcszőrzetet, amely nélkül talán már meg sem ismernénk.

»Magnum style-ba« nyomatom!

– írta néhány nevetős emoji kíséretében az énekes, aki néhány hónapja a frizurájával is kísérletezgetett.

Mindeközben felesége, Niki az Instagramon csak dicsérni tudta az énekest.

„Aaaaa, végem lett, mikor megláttam... De igazából minél többet nézem, annál jobban áll! Lehet, így kéne hagynod?” – merült fel Gáspár feleségében.