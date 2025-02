Rossz híreink vannak a tűzoltó hölgyrajongóinak.

Fotó: TV2

Bár válással végződött Széplaki Zoltán és felesége, Orsi frigye a Házasság első látásra második évadában, a nézők szívét rögtön meghódította a tűzoltó. Ostromolják is őt rendesen a hölgyek kedves és merész üzenetekkel is, de mindhiába: egy jó ideig nem keresi társaságukat a szingli apuka, helyette új otthonának csinosítgatásával van elfoglalva.

Jelenleg minden időm és energiám a lakásvásárlásra megy el, ugyanis nemrég vettem meg az első budapesti ingatlanomat. Egy ötvenkét négyzetméteres legénylakást képzeljetek el, ám hogy később kivel osztom majd meg az életteremet, az a jövő zenéje

– mesélte a Borsnak Zoli, hozzátéve: kislánya, Szira és saját élete az első most a számára.

„Vannak olyan időszakok az életemben, amikor tudatosan döntök úgy, hogy nem szeretnék párkapcsolatot. Most úgy érzem, a nyár közepéig nem keresem a nők társaságát, nem vagyok nyitott az ismerkedésre. Be tudnék csajozni, ha akarnék, de most nincs itt az ideje.”