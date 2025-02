Újabb főszerepet bíztak a színészre.

Ember Márk a közelmúltban két hazai sikerprodukcióban is szerepelt, a nézettségi rekordokat döntő Futni mentem és a Demjén Ferenc dalaiból születő zenés filmben, a Hogyan tudnék élni nélküled?-ben is játszott. Aligha lehet így meglepetés, hogy a népszerű színészt több felkéréssel is megkeresik, idén nyáron például a sokak által imádott zöld ogrénak, Shreknek a bőrébe bújik majd.

Ahogy arról a Blikk is írt, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon augusztus 1-jén és 2-án mutatják be az emlékezetes amerikai animációs film musicalváltozatát. A József Attila Színház és a Margitszigeti Színház közös szabadtéri produkciójában a főszereplőt Ember Márk alakítja, mellette Veréb Tamás lesz a Szamár, az ogre választottját, Fionát pedig Horváth Csenge, illetve Tóth Angelika játssza.

Már akkor imádtam Shreket, amikor még a filmeken láttam, nagyon szerettem a karakterét, és ez így van a mai napig

– mondta szerep kapcsán Ember Márk.