Már nem kell sokat várni.

Fotó: IMDb

Hosszas várakozás előzte meg a The Last of Us 2023-ban bemutatott élő szereplős adaptációját, amely alapjául az azonos címmel megjelent PlayStation-játék szolgált. Mivel a népszerű videójáték folytatást is kapott, valamint a széria első évada elképesztő népszerűségre tett szert, ezért nem is volt kérdés, hogy jönnie kell az újabb felvonásnak.

Ahogy arról év elején írtunk, a következő etap idén tavasszal fog debütálni az HBO Maxon, ám egészen idáig rejtély fedte azt, hogy pontosan mikor láthatjuk Ellie (Bella Ramsey) és Joel (Pedro Pascal) történetének folytatását. Nos, a minap erről is lerántották a leplet a készítők: április 14-én, hétfőn érkezik a The Last of Us második évada, amely öt évvel az első szezon eseményei után játszódik majd, amelyben hőseink a múltjuk miatt konfliktusba kerülnek egymással és azzal a világgal, amelyik még veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb lett, mint az, amit hátrahagytak.

Az eddig megjelent előzetesekből az is kiderült, hogy a második évadban feltűnik majd Gabriel Luna (Tommy), Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina) és Jeffrey Wright (Isaac Dixon), továbbá új szereplőként láthatjuk majd Catharine O’Harát.