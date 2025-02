Gyakornoki állást kínáltak fel az egyik fiatal eladónak.

A Kincsvadászok című műsor második évadában volt már olyanra példa, hogy nem csupán a különleges tárgyak, de maguk az eladók is lenyűgözték a kereskedőket. Fejes Tamás például megduplázta ajánlatát egy rézbojlerért, annyira szimpatikusnak találta az azt eladásra kínáló, extrém megjelenésű hölgyet, aki az adásban a lábtetkóját is megvillantotta.

A műtárgy-kereskedő show csütörtök esti adásában ismét egy különleges eladó lépett a kereskedők elé, aki előadásával teljesen levette a lábáról a szakértőket. A fiatalember, Demeter Balázs, aki kivételes előadói vénával van megáldva, egy általa valóságos ékszernek becézett petróleumlámpát szeretett volna értékesíteni, amelyről úgy ítélte meg, hogy nem passzol a saját gyűjteményébe, de annak hibáit sem titkolta el. Mint kiderült, Demeter történelem-földrajz szakos tanárnak készül, és három éve gyűjt régiségeket, de abból is főleg azokat, amelyek a paraszti kultúrához tartoznak.

„Egy olyan különleges tárggyal érkeztem, amit minden tájegységen, sőt még minden faluban is másképpen hívnak és biztos, hogy tetszeni fog a kereskedőknek” – jegyezte meg Till Attilának és Megyes Balázsnak a fiatalember. Ahogy Tillát, úgy a kereskedőket is elkápráztatta a bemutatkozásnál.

Ritka vagy, mint a fehér holló! Itt vagy ilyen fiatalon és néprajzi jellegű tárgyakért rajongsz és gyűjtöd is! Pont erről beszélgetünk mindig a többiekkel, hogy hiányzik ez a generáció, és erre most itt állsz előttünk! Kifejezetten örülünk! És hogy azért adsz el valamit, hogy valami hasonlót vegyél majd, ez szuper!

– áradozott dr. Katona Szandra, aki akkor is elámult a többi kereskedővel együtt, amikor a fiatal eladó ízes szót használt: mint mondta, a tárgy egy részen meg van "sercenve".

„Én használok is népi szavakat, amiket mamáéktól hallottam, mint például a betácsílni. Mert régen volt a tácsi kendő, a gyereket abban hordozták az asszonyok. Így a betácsílni, amikor valamit be kell csongolyítani, be kell tekerni valamibe” – fogalmazott Demeter, aki aztán olyan ajánlatot kapott, amilyenre a műsorban még nem volt példa: Nagyházi Lőrinc felajánlott neki egy gyakornoki állást.

Amúgy ha érdekelne, gyakornokokat mindig szívesen látunk

– mondta a kereskedő az eladónak, aki rögtön le is csapott a lehetőségre. Ajánlatot azonban csupán Nagyházitól kapott a liciten, a 20 ezer, majd 30 ezer forintos összeget viszont alacsonynak találta, ezért azzal a lehetőséggel már nem élt. Végül úgy kapott 35 ezer forintot, hogy Fejes Tamás beledobott plusz 5 ezer forintot, hogy "legyen most már vége".