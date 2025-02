Rácz Jenő arról számolt be az Instagram-oldalán csütörtök este, hogy fine dining éttermében, a Rumourban a Trónok harca című sorozat egyik szereplője, Kristofer Hivju norvég színész is megkóstolta a menüt. A Michelin-csillagos séf egy közös képet is készített a Tormund szerepét játszó színésszel, aki egy videó tanúsága szerint a konyhában is megfordult, ahol személyesen mondott köszönetet a személyzetnek.

Az óriásölő Tormund a Rumourban

– írta bejegyzésében a séf, akinek éttermében nemrég John Cena amerikai színész is járt.