Menyasszony lett a műsorvezető.

Ahogy arról az Index is beszámolt, eljegyezték Gelencsér Tímeát. Az egykori szépségkirálynő kezét párja, Simon Mátyás karibi vakációjuk alatt kérte meg, annak is az egyik legszebb állomásán, Aruba egyik flamingókkal teli partján – méghozzá egy szintén rózsaszín kővel díszített gyűrűvel.

Az idilli lánykérésről a műsorvezető most több fotót is megosztott Instagram-oldalán, amihez megható sorokat is írt.

Szerintem az életben az egyik legnehezebb feladatunk megtalálni a párunkat. Azt a társat, aki őszintén és magadért szeret, aki a barátod és bizalmasod, aki melletted áll, bármi történjék, aki mindig meghallgat és mindig figyel. Akivel minden nehézség könnyebben átvészelhető, aki nap mint nap mosolyt csal az arcodra, aki boldoggá tesz, és akivel egyszerűen minden jó. Akivel el tudod képzelni a jövőt és a közös családot, mert nincs min aggódnod, hiszen tudod, hogy bármi történjék, ketten együtt úgyis megoldjátok. Akivel az élménygyűjtés a kedvenc időtöltésed, mert amikor majd idősek lesztek, akkor ezek a pillanatok lesznek a régi szép idők. De most a jelenben vagyunk, egy boldog jelenben, ahol a válasz egyértelmű. Igen, naná, hogy megyünk közösen a végtelenbe és tovább

– fogalmazott Gelencsér, akinek rengeteg követője gratulált a hozzászólások között.