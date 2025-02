Még szokják, hogy a lányuk már kirepült a családi fészekből.

Mihályfi Balázs, A mi kis falunk színésze már a hatvanadik életévében jár, de soha nem volt ilyen jó formában, hiszen két évvel ezelőtt újra elkezdett aktívan sportolni egy edző segítségével. Mint mondta, szerencsére jó géneket örökölt, másfelől gyerekként is versenyszerűen úszott és kajakozott. A színművész tánctudását is megcsodálhattuk a Dancing with the Stars legutóbbi évadában, amikor lányával, Mihályfi Lucával közösen szerepelt.

Korábban talán csak egyszer, a szalagavatóján táncoltam Lucával. Boldog voltam, hogy újra megadatott ez a lehetőség, ráadásul legutóbb a tévénézők szeme láttára. Néhány évvel ezelőtt az édesanyjával még nem is sejtettük, hogy Luca milyen sokoldalú tehetség, jól táncol és szépen énekel. Kamaszként csak a fürdőszobában dudorászott, erre tessék, pár évvel később már az X-Faktor döntőjébe is bejutott! Nem hiába mondják, hogy az igazi tehetség mindig utat tör magának

– árulta el a Meglepetésnek az édesapa, akinek 22 éves lánya két hónappal ezelőtt költözött el a szülői házból, mivel közös életet kezdett táncos szerelmével, Hegyes Bertalannal.

„Megbolondít, hogy a lányunk már nem lakik velünk, s nem hallom a szuszogását. Azt hiszem, én sokkal nehezebben viselem Luca hiányát, mint az édesanyja. A lányos apukák már csak ilyenek... Pedig tudom, hogy Berci nagyon rendes fiatalember, vigyáz a lányomra, de akkor is nehéz feldolgoznom, hogy a feleségemmel kettesben maradtunk a házban” – vallotta be Mihályfi Balázs.