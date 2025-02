A Nagy Duettben csillogtatja meg ezúttal a tudását.

Hét év kihagyás után, március 16-án debütál Liptai Claudia és Till Attila műsorvezetésével A Nagy Duett legújabb, hetedik évada a TV2-n. Ezúttal is tíz sztárpár száll versenybe, és ahogy azt a korábbi szériákban már megszokhattuk, egy híres magyar énekes, illetve egy szintén ismert személy alkot egy duót. Mint az kiderült, köztük lesz Gáspár Győző is, aki Dér Heni oldalán fakad majd dalra, hiszen a showman eltökélte, hogy most bebizonyítja a kétkedőknek: igenis tud énekelni. Ezt a TV2 pénteki sajtótájékoztatóján jelentette ki.

26 éve állandóan azt kapom, hogy »te sehol nem lennél, ha a két lány nem lenne melletted... A két lány tud énekelni, te nem tudsz énekelni, és örüljél, hogy van Katinka meg Zsuzsi« (Kunovics Katinka és Völgyi Zsuzsi – a szerk). És minden évben azt kaptam, hogy én nem vagyok Andrea Bocelli. A Nagy Duettben meg szeretném mutatni, hogy én igenis Andrea Bocelli leszek

– idézte a Story Gáspárt. Dér Heni hozzátette, szeretnék Gáspár Győző egy kevésbe látott arcát is megmutatni majd a nézőknek, így azon lesz, hogy minélt többször próbálja meg kimozdítani a a komfortzónájából a swomant.