Kirobbanó formában van.

Széki Attila Curtis a közelmúltban a turnéja alatt elhagyta az alkoholt, és elkezdett komolyan odafigyelni az étkezésére és a mozgására. Az életmódváltáshoz egy személyi edzőt is fogadott maga mellé, így hetente többször is lemegy az edzőterembe a közös munkák alkalmával. Most a Ki vagy te valójában? című podcastban árulta el döntésének okát, melyet a Blikk szemlézett.

„Azt mondtam, 35 évesen nem nézhetek ki úgy, mint egy 50 éves. A színpadon, a tévében nem nézhetek ki így, és a fiamnak is szüksége van rám, fel kell őt nevelnem. Ráadásul volt sportoló vagyok, szóval muszáj változtatnom” – idézte a lap az újpesti rappert, aki jó néhány hónapja már hetente hat napot edz, odafigyel az étkezésére és felhagyott a rendszeres alkoholfogyasztással is. Ennek köszönhetően közel 15 kiló plusz súlytól szabadult meg.

Már az első hónap után 6 kiló lement, ami szerintem igazából az alkohol megvonás volt. (...) Nekem egy koncert két üveg rum volt, azt egyedül megittam. Csak koncerten ittam, de ha volt egy héten kettő, három... Az az embert megviseli. Az összes buli jól le volt hozva, minden jól sikerült, és ezt nem akartam elrontani. Tudtam, ahhoz, hogy szintet lépjünk jövőre, az csak úgy működik, ha én testileg és lelkileg is rendben vagyok. Azóta 12 bulit csináltam meg józanul. Korábban úgy voltam vele, hogy csinálsz meg józanul egy bulit? Közben pedig sokkal jobb, képben vagyok, energikusabb vagyok, jobban átlátok mindent.

Mint mondja, ez nem jelenti azt, hogy soha többé nem iszik, de jóval ritkábban nyúl a pohár után, augusztus óta ez csupán kétszer fordult elő.

Ha buli van és megiszol pár italt vagy egy üveg rumot, más, mint amikor hetente iszol sokat. A felelőtlen mulatásnak viszont véget kellett vetni és elég is volt

– jelentette ki.