Telefonos közbenjárással talált új gazdára a portéka.

Megdőlt a rekord a Kincsvadászok legdrágábban eladott régisége terén: a trónfosztó egy 1960-as évekbeli oldtimer lett, amit maga az eladó, Csaba újított fel három év alatt. A karosszéria lakatos munkája olyan jól sikerült, hogy Megyesi Balázstól kezdve a kereskedőkig mindenki a múzeumi minőségű kisteherautó csodájára járt.

A remek állapotban lévő veterán még a sokat látott Fertőszögi Pétert is zavarba hozta, mint mondta, nem is tudta, hogy kezdje a licitet, Fejes Tamás közben kapkva kapott az alkalmon, hogy megszerezze magának a kocsit. Nyolcmilliós végső ajánlatát keveselte az eladó, így került a képbe a zenész egyik autógyűjtő barátja, akit fel is hívott telefonon.

„A legjobb vételeim mindig azok, amikor látatlanba veszek valamit. Bízok benned” – jelentette ki a férfi, megbízva Fejest, hogy vásárolja meg a nevében a járgányt. Így is lett, végül 9 millió forintért rázott kezet az eladóval, megkötve a műsor történetének legdrágább alkuját.

„Hát nyolcért gyönyörűbb lett volna nálam, de így sem rossz” – jegyezte meg a dobos.