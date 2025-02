2025 a műsorvezető számára az összeköltözés és a család éve lesz.

Február elején immár kapcsolatuk második évfordulóját ünnepelhette Harsányi Levente és Obersovszky Lara, akik bár az eljegyzésen túl vannak, és az esküvő is napirenden van, az összeköltözés azonban még várat magára.

„Nem egyszerű manapság a tökéletes otthont megtalálni, eddig nem is sikerült, úgyhogy egyelőre továbbra is két bázison élünk. Hol Laránál vagyunk, hol nálam. Arra szoktam gondolni, hogy a nehezén már igazából túl vagyok, hiszen tudom, hogy kivel szeretnék élni, már csak azt kell megtalálni, hogy hol. Nagyon sok szempontnak kell megfelelnie a közös otthonnak, kezdve a helyszíntől és az adottságoktól, és a három gyerek miatt is olyan helyet kell találnunk, amely mindenkinek megfelelő” –magyarázta a Blikknek a műsorvezető, akinek gyermekei, a 15 éves Nándi és a 10 éves Lilla jól kijönnek Obersovszky Lara 9 éves kislányával.

„Volt némi lelkiismeret-furdalásom amiatt, hogy nem töltöttem elég időt a gyerekeimmel, mivel sokszor hétvégére estek a rendezvények, mellette pedig ott a Sport Rádió és a Szerencseszombat is. Elhatároztam, hogy az idei az összeköltözés és a család éve lesz, ezt pedig már el is kezdtem megvalósítani. Amellett, hogy keressük a közös otthont, igyekszünk a három gyerekkel együtt is sokkal több programot szervezni, mint eddig. Épp most kezdtünk el síelni tanulni velük, és egy remek napot töltöttünk Mátraszentimrén. Szeretnék jó apa lenni a saját szempontjaim szerint, hisz a napok csak mennek egymás után, és hopp, lám máris 15 és 10 évesek a gyerekek. A legfontosabb az együtt töltött idő, amikor mindannyian élményekkel gazdagodunk és amiből később töltekezni tudnak” – mesélte.