Többeknek feltűnt, hogy az énekesnő klipje kísértetiesen hasonlít az egyik külföldi sztár videójához.

Az utóbbi időben mondhatni nyitott könyv lett Mihályfi Luca élete, aki tavaly felvállalta, hogy a Dancing with the Stars próbái során beleszeretett profi táncpartnerébe, Hegyes Bercibe, akivel azóta már össze is költözött, jóllehet édesapját, Mihályfi Balázs színészt ez megviselte. A fiatal énekesnő azonban nem csupán a magánéletét tekintve boldog, de a karrierje is szárnyal: párjával, Hegyessel ugyanis ők is színpadra lépnek a sok év után újjáélesztett A Nagy Duett következő évadában.

Az énekesnő tehát egyre nagyobb figyelem övezi, feltehetően ezért történt, hogy követői előástak valamit róla az internet mély bugyraiból. Pontosabban a 2023-ban megjelent Villám című videoklipjéről van szó, melyről többen is úgy ítélték meg, hogy egy az egyben koppintás. A sasszemű internetezőknek feltűnt, hogy Mihályfi klipes dala látványvilágában Doja Cat amerikai énekesnő 2021-ben kiadott Streets című videoklipjére hajaz.

Az ügyben az énekesnő is megszólalt, ám egyáltalán nem lepődött meg.

Nem én csináltam a klipet, hanem a rendezője, a koncepcióját sem én találtam ki. Szerintem amúgy csodálatos lett, és ha már itt tartunk, nyilván Amerikából inspirálódnak sokan a mi szakmánkban is. Én nagyon büszke vagyok erre a klipre!

– jelentette ki a Borsnak az énekesnő.

Íme a két klip: