A rapper úgy véli, voltak tévedései.

Lesi László, azaz L.L. Junior nemrég a Csibész Boiz nevű podcast vendégeként többek között a szerelmi életéről is mesélt, érintve a témákat, miszerint érdemes-e megjavítani, ami elromlott, és miért nehezebb ma az ismerkedés, mint valaha.

A rapper elmondta: úgy érzi, az ő esetében a családi modell kudarcot vallott, hiszen mindkét feleségétől elvált, de reméli, hogy meg tudja még élni a szerelmet. Az adásban felhozta egy „fiatal kapcsolatát” is, feltehetően a nála 18 évvel fiatalabb exbarátnőjére, Dárdai Blankára utalhatott.

Nekem kettő különböző anyától vannak gyermekeim. És azon gondolkodtam, hogy Úristen, nekem talán teljesen kudarc ez a családi modell? És voltak tévedéseim is közben. Volt egy fiatal kapcsolatom, és az is egy tévedés volt. Akkor most melyik irányba menjen az ember? Én nem vagyok méltó megválaszolni a kérdést, mert én is kutatom és keresem a válaszokat. Még nagyon tapasztalatlan vagyok két válással is