Most már hivatalos: újra a táncparkettre lép Andrei Mangra!

A Dancing with the Stars profi versenyzőjéről tavaly év vége óta keveset lehet hallani; mint ismert, a férfi novemberben verekedésbe keveredett otthonában, az ügy miatt több eljárás is indult ellene. Az éppen futó TV2-s műsorban Suti András vette át a helyét Szabó Zsófi oldalán, majd utána arról szóltak a hírek, hogy Romániában kezdett új életet.

A férfi a legfrissebb értesülések szerint egy ideje Nagyvárad helyett Belgiumban tartózkodik, hiszen 5 év után ismét szerepet kapott az ottani Dancing with the Stars új évadában. Ezt ő maga is megerősítette Instagram-oldalán:

Hé, Belgium, rég láttalak! Kezdődjön a kaland!

– írta a vélhetően a stúdióban készült fotójához Mangra. Visszatéréséhez megannyi követője gratulált.