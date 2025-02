Azonnal indul a kórházba, amint érkezik a telefonhívás.

Hét év kihagyás után, március 16-án debütál Liptai Claudia és Till Attila műsorvezetésével A Nagy Duett legújabb, hetedik évada a TV2-n. Ezúttal is tíz sztárpár száll versenybe, és ahogy azt a korábbi szériákban már megszokhattuk, egy híres magyar énekes, illetve egy szintén ismert személy alkot egy duót. Mint az kiderült, Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence is szerepelnek benne, utóbbinál az is elképzelhető, hogy a gyermeke épp az első élő adás idején születik majd meg.

Mivel a Vígszínház színésze szeretne ott lenni a szülésnél, támogatni a feleségét és megélni a pici világra jöttét, duettpartnerét, Lékai-Kiss Ramónát is felkészítette.

Rami is tudja, hogy ha helyzet van, én lépek. Nyilván most már minden gondolatom ez, de közben éli az ember az életét, és amikor megtörténik, és megszületik a kisfiam, az óriási dolog lesz

– idézte a Blikk a színészt, aki a sajtóeseményen elárulta, azért vállalta el a műsort, mert jó ideje csak színdarabokban énekelt.

Kevés zenés szerepem van most, talán kettő-három összesen. Az ráadásul mindig más, mert nem úgy fogom fel, hogy énekelek, hanem hogy az egy színészi feladat, amelynek egyik része az éneklés. Ez azonban különálló produkció

– tette hozzá Brasch Bence, akit a karrierje kezdetén popénekesként ismert meg az ország, így ez a terep otthonos lesz számára.