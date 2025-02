Tizennégy év után, 2023-ban ért véget Judy és előző férje házassága. A Groovehouse énekesnője sokat küzdött a kapcsolatuk megmentéséért, egy bizonyos pont után viszont be kellett látnia, jobb, ha Molnár Balázzsal elengedik egymás kezét.

„Jó pár évbe tellett az, mire eljutottunk arra a döntésre, hogy elválunk, és sajnos ennek akarva-akaratlanul a gyerek itta meg a levét. Nyilván próbáltuk kivonni őt ebből a folyamatból, de azért elkerülhetetlen volt, hogy egyáltalán ne legyen részese a válásnak. Maja egyébként nagyon bölcsen állt ehhez a dologhoz, és még ő segített nekünk meghozni ezt a nehéz döntést” – kezdte a Borsnak Judy, hozzátéve: szerinte egy gyereknek tudnia kell erről a dologról, mert így talán kevésbé fog sérülni, mint ha szülei titkolóznának előtte.

Ő azért be volt vonva viszonylag ezekbe a folyamatokba már kisebb korában is. Ezért neki a válás nem volt meglepetésszerű, és valamennyire már elfogadta ezt a dolgot, részben – úgymond – még »várta« is, hogy vége legyen a problémáknak. Szerintem sokkal rosszabb a gyereknek is, ha úgy maradsz együtt valakivel, hogy már nem működnek a dolgok.