Az eb egy szempillantás alatt gondoskodott arról, hogy családja ne akarja többet megünnepelni a születésnapját. Pedig nagyon készültek.

Nem túlzás azt állítani, hogy a kutyatartók döntő többsége igazi családtagként tekint ebére. Sokan csak „szőrös gyerekükként” becézik házi kedvencüket, akiknek otthonukba is szabad bejárást engednek, sőt: a legtöbb büszke gazdi elkényeztetésig szeretett ebe születésnapjáról sem feledkezik meg. Egy Emily Grance nevű TikTok-felhasználó például külön partit szervezett Captain (magyarul: Kapitány) nevű labradorjának a szülinapja alkalmából, melyre a családtagjait és barátait hívta meg.



A fiatal nő amellett, hogy új játékokkal lepte meg Captaint, feldíszített mindent és kutyabarát finomságokkal is készült, ám hiába a nagy készülődés, a kutyabuli mégsem lett teljesen közösségi média-kompatibilis: egy ponton minden előre eltervezett dolog felborult. Az egyedi partikalapot viselő blöki ugyanis, amikor az őt ünneplő vendégek éppen ahhoz készülődtek, hogy elénekeljék neki a már jól ismert születésnapi dalt, hirtelen türelmetlenné vált, s az égő gyertyával együtt szinte egybe befalta tortáját.

Captaint, hidegen hagyta a díszítés és a köszöntések is, neki azonnal kellett a finom falat, amelyet azért ért el, mert egy széken a pulthoz ültették. Erre mindenki bepánikolt, a vendégek egy része kiáltozni, majd nevetni kezdett, s mivel valakinek egy darabot sikerült megmentenie a tortából, ezért énekelhettek is, ám az nem tartott sokáig, Captain ugyanis végül azt is elérte, és meg is ette, ezúttal már senki nem fékezhette meg.

Valószínűleg ez volt az első és utolsó alkalom, hogy Captain tortát kapott a születésnapjára

– olvasható a videónál, amely már több mint 5 millió megtekintésnél jár.

Captain persze mit sem tud arról, hogy a róla készült videó bejárta az internetet.

(via Newsweek)