Elmondta, hogyan ismerte meg a ValMar duót.

Szikora Róbert szombat este tiszteletét tette a 25. Jimmy Gálakoncerten, ahol egy díjat is átadott. A helyszínen a Bors kérdezte arról az énekest, hogy hogy akad-e olyan fiatal zenész, netán banda, akiknek követi a munkásságát és akiknek legalább olyan hosszú jövőt jósol, mint ami számára indult el 1968-ban, amikor csatlakozott az One Word együtteshez. Az R-Go énekese bevallotta, hogy szerinte ma már nem születnek álló csillagok, de ez nem a fiatal tehetségek hibája.

„Ki kell azt érdemelni, hogy valaki megkapja a művész jelzőt és úgy is szólítsuk. Attól, hogy valaki slágert csinál, vagy sokan nézik, követik, még nem lesz automatikusan művész. Ez egy szakma, és a szakma nagyon hosszú utat jelent. Vannak fogások, amiket igenis meg kell tanulni, és ezekhez hosszú-hosszú idő kell” – mondta Szikora, aki arról is mesélt, hogyan ismerte meg napjain egyik legnépszerűbb hazai együttesét.

De beszélek mondjuk a Marics Peti–Valkusz Milán formációról, akik ha nem jelentkeznek, hogy csináljunk közösen egy slágert, akkor talán azt sem tudnám, hogy ők léteznek. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne lennének nagyon tehetségesek. Eljöttetek hozzám és láttam, hogy tudnak valamit, és azt nem is kicsit. De azért ők sem azok a fajta zenészek, akik a sikerük előtt nyolc évig zongorázni tanultak, vagy száz évig dobolni, hogy aztán kultúrháztól kultúrházig bizonyítsák a rátermettségüket.

A beszélgetés során a Máté Péter-díjas énekes hozzátette, úgy látja, hogy manapság az előadók túl gyorsan ugorják meg a lépcsőfokokat, sőt egész emeleteket, de erről nem ők tehetnek.

Ilyen a világ. Kicsit olyanok a mai srácok, mint egy jó hamburger. Megéhezel, beugrasz, megeszed és a következő sarkon már el is felejted, hogy milyen finom volt, mert jön szembe veled egy másik kajálda, és már annak a kínálatát böngészed. Nincs olyan, hogy megállsz egy pillanatra és ízlelgeted. Ezért nem fogják megismerni a ma sztárjait holnap vagy holnapután. Nem tudnak igazán belefeledkezni az alkotásba, mert amint kijönnek egy jó dallal, máris várják tőlük a következőt és a következőt. Ők is a fogyasztói társadalom áldozatai és ezért sajnálom is őket. Persze szurkolok nekik, de nincs könnyű dolguk...