Boldogabb már nem is lehetne.

Hatalmas a boldogság Tornóczky Anitáéknál, hiszen a karácsonyt már hármasban ünnepelhették, mivel november végén megszületett az első gyermeke, Noel. Az ex-műsorvezetőnő jól láthatóan imádja az anyaság minden egyes pillanatát, egyre gyakrabban oszt meg képeket az apróságról.

Tornóczky és férje, Miklós öt év próbálkozás és várakozás után lettek szülők, kisfiuk ugyanis lombikprogram segítségével fogant. Az édesanya arról is beszámolt, hogy boldogabbak már nem is lehetnének, de a gyermek érkezése mégsem volt zökkenőmentes. Mostanra viszont az idegeskedést felváltotta a családi idill, amit az alábbi közös fotójuk is nagyon jól mutat.

Így tökéletes....

– olvasható az édesanya Instagram-fotója mellett.