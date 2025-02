Ilyen esküvőt szeretne Curtis menyasszonya.

Széki Attila Curtis öt év együttélés után kérte meg párja, Barnai Judit kezét, azóta pedig nem is lehetnének boldogabbak a szerelmesek. Az újpesti rapper tavaly augusztusban jegyezte el a kosárlabdázót a koppenhágai Kis hableány szobránál, nem sokkal azután, hogy akkortájt többször is arról szóltak a hírek, hogy válságba került a kapcsolatuk. Barnai utólag tiszta vizet öntött a pohárba, és bevallotta: valóban megélt pár hullámvölgyet a szerelmük, de időben sikerült mindet megbeszélniük.

Most a menyasszony az esküvői terveiről is mesélt egy podcastműsorban, amit a Ripost szúrt ki. Curtis kedvese arról beszélt, hogy még nem tudják, mikor lesz az esküvőjük, de nem siettetik. „A szervezés szerintem bő egy év, és mivel most még kosarazok, ezért kiesnek hónapok, így inkább szeretnék mindent nyugalomban elintézni. Szóval, majd amikor úgy érezzük, akkor meglesz. Végül is öt év után jegyzett el, mit számít még öt év” – kezdte Barnai Judit.

Harmincegy éves vagyok, és nekem ez az első ilyen, hogy jegyben járhatok, ezért számomra ez egy nagy dolog. De próbálok azért odafigyelni, hogy ne vigyem túlzásba

– mondta Barnai, akit a mindennapokban inkább sportos szettekben láthatunk, de a nagy napra ő is egy igazi tündérmesét álmodott meg magának.