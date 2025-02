Sokkal nehezebben enged közel magához embereket.

Mint az Index is beszámolt, Galambos Lajost tavaly júliusban kiengedték a baracskai büntetés-végrehajtási intézetből, ahol három év hat hónapos börtönbüntetését töltötte. A trombitaművész jelenleg a boldogasszonypusztai birtokán tölti reintegrációs őrizetét a rácsok mögött töltött 432 nap után. Ezúttal a hot! magazinnak mesélt arról, hogy átértékelte az életét a börtön után, ahol tizenkét négyzetméterre szűkült az élettere. Mostanság igyekszik jobban odafigyelni a testmozgásra, gyakorol a hangszerein, reggel hatkor már felébred.

„Ráeszméltem, hogy a kevesebb is elég nekem, és ez az életformámra is igaz. Ennek tükrében a ruhatáram 80%-át anonim módon elajándékoztam egy egyházi szervezeten keresztül. Annak ellenére, hogy nagy házunk van, nem lakom nyolcvan-kilencven négyzetméternél nagyobb területen. Teljesen megváltozott a szemléletem, a gondolkodásmódom, az emberekkel való kapcsolatom. Sokkal nehezebben engedek közel magamhoz embereket, sőt ez a kapu talán be is csukódott” – idézte a Blikk a mulatós zenészt, aki egy fontos felismerésre jutott az életében.

Már nem akarok halmozni, nincs szükségem több karórára vagy nagyobb autókra. Pont egy kisebbet szeretnék venni, lehetőleg elektromosat. Sokkal fontosabb egy esti beszélgetés a gyerekeimmel és a barátaimmal. Régen a folytonos rohanás és turnézás miatt sokszor elhanyagoltam a gyerekeimet, amit nagyon bánok, ezt az időt szeretném most bepótolni velük.

Mint kiderült, Galambos két hónap múlva szabadul a reintegrációs őrizetből, de a naptára máris kezd megtelni fellépésekkel.

Azt fontosnak tartom elmondani, hogy a nyomkövető eszköz viselése alatt semmilyen kihágást és szabálysértést nem követtem el, még csak figyelmeztetést sem kaptam. Persze, a rengeteg felkérés a tévéműsorokra is vonatkozik, ilyen volt a Dancing with the Stars is, amit sajnálok, hogy végül nem jöhetett össze, nem szerettem volna csalódást okozni Südi Iringónak

– mondta Galambos Lajos, utalva arra, hogy a táncosnő vele szerepelt volna a DWTS-ben, de végül Vomberg Frigyes kapott lehetőséget.