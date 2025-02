Úgy érzi, önző ahhoz, hogy gyereket vállaljon.

Kelemen Anna egy ideje eltűnt a nyilvánosság elől, ezért a Tények Plusz utánajárt annak, hogyan él mostanság. Az arcpirító őszinteségéről is ismert egykori botrányhősnő a riportban egy másik oldaláról mutatkozott be, s olyan témákban is megszólalt, amelyekről korábban nem faggatták. Így történt, hogy a korábbi aktmodell elmesélte, milyen volt kislányként – elmondása szerint már akkor is színésznősködött, s anyukája tűsarkúit hordta –, majd arról is említést tett, hogy a szabadság iránti égető vágya hamar megmutatkozott.

„A szabadság, meg az, hogy nekem ne a társadalom mondja meg mi a jó és mi a rossz, valahogy mindig bennem volt. Voltak különböző korszakaim, azért volt ahol, nagyon belecsaptam az életbe. De egy jó ideje nagyon józan vagyok. De nálam valószínűleg a józan élet is, lehet, hogy egy hetem azért izgalmasabban telik, mint más nőnek egy egész életszakasza. Mert kifejezetten keresem az élményeket, erről szól az élet” – jelentette ki az ország Annácskája, aki azonban egy dolgot mégsem tervez megtapasztalni, az pedig az anyaság. Úgy érzi, önző ahhoz, hogy gyereket vállaljon, de nem is vágyott erre soha.

Nem, nem látom magam anyaként, és egyszerűen azért, mert sokkal önzőbb vagyok ennél szerintem. De ez lehet, hogy durva, amit mondok magamról, mert lehet, hogy nem erről van szó

– tette hozzá Kelemen Anna. Nem a szőkeség azonban az egyetlen, aki nem vágyik gyermekre: