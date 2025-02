James Cameron nagy visszatérése nem is lehetett volna nagyszerűbb, hiszen az Avatar: A víz útja című folytatása a legjobb vizuális effektekért járó aranyszobrot is elvitte a 95. Oscar-gálán. Mostanra már jól tudhatja a nagyközönség, hogy készülőben van a Na'vik világát bemutató harmadik rész is, amelynek korai verzióját néhány szerencsés már láthatta. Bár még az utolsó simítások hátravannak, de így is pozitív visszajelzéseket kapott Cameron az Avatar: Fire and Ash kapcsán.

Megmutattam néhány kiválasztott embernek, és a visszajelzés szerint egyértelműen ez a legérzelmesebb és talán a legjobb is a három közül. Majd meglátjuk, tudod, de jó érzésem van ezzel kapcsolatban. És a színészek munkája is kiemelkedő. Határozottan szívszaggató a jó értelemben

– nyilatkozta háromszoros Oscar-díjas kanadai rendező a hivatalosan csak idén decemberben debütáló filmről, amiben bemutatkozik majd a Na'vik egy új, várhatóan nem túl barátságos csoportja, és amit még több folytatás követ a jövőben.

Fotó: Mike Marsland / Getty Images Hungary

(via IGN)