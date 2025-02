Mint mondja, a mai napig érez sóvárgást néha.

Ahogy arról mi is írtunk, Széki Attila Curtisszel indít iskoláknak szóló drogprevenciós előadássorozatot a kormány. A rapper 2019 januárjában vonult be egy elvonóra, az ottani hathetes kezelése után pedig új távlatok nyíltak meg a zenei és tévés karrierjében. Azóta úgy tűnik, maga mögött tudta hagyni az élete egyik legsötétebb időszakát. Most a Bors arról kérdezte Curtist, hogyan volt képes ilyen rövid idő alatt letennie a tudatmódosítókat.

Egy függő tényleg mindig függő marad. Én is érzek sóvárgást néha, szóval előfordul. Nekem szerencsém van, mert itt van mellettem a családom, a munkám és az edzések is sokat segítenek. Illetve, a szövegírás: az nekem a legjobb terápia. Próbálom magam lefoglalni, és nem teret adni a vágyakozásnak, ez a titka

– válaszolta a portál megkeresésére Curtis.