Ezt senki nem bírja ki nevetés nélkül.

A korábbi adásokhoz hasonlóan a Kincsvadászok című műsor szerda esti epizódja is tartogatott vicces pillanatokat, ezúttal Fertőszögi Péter nevettetett meg mindenkit. A művészettörténész ugyanis egy kis bakit ejtett, amikor az egyik fiatal eladótól megkérdezte, hogyan szólíthatják. Badó Zsombor egyetemi hallgató röviden be is mutatkozott: mint mondta, Zsombinak nyugodtan hívhatják, mire Fertőszögi kissé értetlenkedve rögtön visszakérdezett, hogy:

Zombi?!

– csodálkozott rá a művészettörténész, aki kissé félreértette Zsombi nevét. Ettől a licit előtti percek jó hangulatban teltek. A többi kereskedő is elnevette magát, Nagyházi Lőrinc pedig humorosan megjegyezte: Fertőszögi kezd megsüketülni, ahogy öregszik. A bakit Molnár Viktor sem hagyta szó nélkül: azzal poénkodott, hogy a zombi az igazából ő, ez pedig igazi lavinát indított el. Mivel Zsombi elárulta, hogy egyetemen tanul, ezért dr. Katona Szandra rávágta, hogy vizsgaidőszakban biztos zombi szokott lenni, majd Fertőszögi hiába is próbált komolyan viselkedni, nem bírta ki nevetés nélkül.

Bocsánat, nem rajtad röhögünk, csak akkorát ütött ez a zombi, hogy ebben még mindenki benne van szerintem. Péter, én nem tudtam, hogy te ilyen vicces fiú vagy!

– szabadkozott Nagyházi, mire Fertőszögi hozzátette: