A színész-műsorvezető nem tartja magát celebnek.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, Köllő Babett lesz a Határtalan szerelem című párkereső reality háziasszonya. Most a Fókusznak mesélt arról, milyen is otthon a családja körében, és miért érzi magát igazán jól műsorvezetőként. Elsőként arról beszélt, hogy nem tartja magát celebnek, azzal együtt, hogy sokan félreismerik őt a mindennapokban. Mint fogalmazott, ő csak a munkáját szereti, nem pedig annak hozadékát.

Mindig mosolyogva nézem azokat az embereket, akik elhiszik magukról, hogy többek másoknál. Szerintem az a titok, hogy nem szabad túl komolyan venni magunkat. Tényleg megmosolyogtató számomra a sztárallűrök, én azt gondolom, hogy van egy munkám, amit tényleg szeretek, és lehet, hogy több embert ér el, vagy érdekel és nagyjából pont, itt a vége

– árulta el a színésznő, aki alig várja, hogy műsorvezetőként is bizonyíthasson.

Köllő Babett a Határtalan szerelemben debütál műsorvezetőként, és szerinte ez a feladat teljesen testhezálló számára, hiszen a való életben is gyakran segít a barátainak a párkapcsolati kérdésekben.

Rengeteg barátom van, aki épp új partnert keres vagy váláson van túl. Folyamatosan próbálok tanácsot adni, erősíteni őket. A műsorban is ugyanezt teszem, csak most kamerák előtt.

A műsorvezető 18 éve él boldog házasságban férjével, Andrással. Közös gyermekükkel, Millával élik a hétköznapi életüket, szeretnek jókat főzni, családot és barátokat vendégül látni maguknál. Bár a képernyőn mindig csinos ruhákban és sminkben látható, a mindennapokban egyáltalán nem foglalkozik a külsejével.

Az emberek azt hiszik, hogy sokat törődöm a kinézetemmel, de valójában edzőcipőben és farmerben járok, és ha nem muszáj, sminket sem hordok

– idézi az RTL a műsorvezetőt.