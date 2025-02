Az énekesnő először mesélt új szerelméről a kamerák előtt.

Bár Radics Gigi ritkán enged betekintést a magánéletébe, nemrég kivételt tett, s felvállalta, hogy válása után újra boldog: rátalált a szerelem. Párját, Maczkó Miki zenei producert a munkája során ismerte meg, akivel nagyon boldog.

A Megasztár korábbi győztese élete egyik legboldogabb időszakáról először a Tények Plusz kameráinak vallott, de az Instagram-oldalára már kitett néhány közös fotót. Most kiderült, hogy új szintre emelték kapcsolatukat: összeköltöztek.

„Hála Istennek nagyon boldog vagyok. Van egy párkapcsolatom, és nagyon remélem, hogy ez így is marad még nagyon sokáig. (...)