Újabb képek láttak napvilágot.

Jennifer Lawrence újfent szülői örömök elé néz, férjével, a művészeti galéria-tulajdonos Cooke Maroney-val ugyanis a második gyermeküket várják. Az Oscar-díjas színésznőről tavaly októberben derült ki, hogy állapotos, miután egy Los Angeles-i étteremben látták vacsorázni gömbölyödő pocakkal.

Az Anyám! és a Ne nézz fel! sztárja azóta többször is részt vett nyilvános eseményeken, így a rajongók is jól láthatták, hogy a terhespocakja szépen gömbölyödik. Ezúttal Lawrence-t New York utcáin kapták lencsevégre, ahogy egy hosszú bézs kabátot és egy kapucnis pulóvert viselt a kiruccanásához. Azt egyelőre nem lehet tudni, mikorra várják babájukat a szerelmesek, a 34 színésznő első gyermeke, Cy Maroney 2022-ben született.