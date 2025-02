Nem akar elkapkodni semmit.

Élete egyik, ha nem a legboldogabb időszakát éli jelenleg Gelencsér Tímea, párja, Simon Mátyás ugyanis megkérte a kezét a február eleji nyaralásukon. Az eljegyzésre a káprázatos karibi tengerparton, Arubán került sor a flamingókkal teli strandon, ahol egy különleges fotósorozat is készült a szerelmesekről. S bár a tévés örül annak, hogy menyasszony lett – párja ráadásul a hagyományokat betartva az édesapjától is kikérte –, elmondása szerint idén még nem lesz belőle feleség: ki szeretné élvezni a jegyesség minden percét, közben pedig házfelújítási projektbe is belevágtak.

Az biztos, hogy csak jövőre tervezzük, nyáron, mert szeretnénk időt hagyni a helyszín és minden más kiválasztására, nem szeretnénk összecsapni csak azért, hogy még idén legyen lagzi. Illetve, hogy őszinte legyek, szeretném élvezni a jegyesség minden percét. Mi az egész kapcsolatunkat így éltük meg, a szerelmünk nyilvánosságra hozatalával is vártunk, az összeköltözéssel is, az eljegyzéssel is, most az esküvőt sem sürgetjük

– indokolta meg a Blikknek Gelencsér, akinek rengeteg tennivalója van.

„Sok munka van a házzal, konyhát mozgatunk át, új hűtési-fűtési rendszert rakunk bele, szinte szerkezetkész állapotról indulunk. A falak nagy része marad, de a burkolás, a terasz, a kert, minden új lesz. Ha pedig kész, akkor be is kell rendezni, szóval lesz feladat vele bőven, de mindent együtt álmodunk meg és találunk ki, a szakemberek pedig kivitelezik. Én maximum a babaszoba kifestésében segítek majd, ha eljön az ideje.”